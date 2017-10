Energieverbrauch: Und er steigt und steigt und steigt

Doch unabhängig davon: Selbst 100 % E-Pkw werden nicht reichen, 2050 die CO 2 -Ziele des Verkehrs zu erreichen, so Leonhard. Grund: Die enormen erwarteten Zuwachsraten im Langstrecken- und Schwerverkehr, wo weiterhin fossile Kraftstoffe dominieren.

Alternativen Verbesserungspotenzial gibt es durchaus. Die am schnellsten umsetzbare und kostengünstigste Variante ist Gas, das eine CO 2 -Minderung um 20 % gegenüber Diesel brächte. Während des Fracking-Booms in den USA und dem damit einhergehenden Preisverfall auch bei Gas überlegte sogar die hyperkostensensible Schifffahrt, mehr Gas einzusetzen. Das ist derzeit wieder anders, im Schwer- wie im Pkw-Bereich.

Synthetische Kraftstoffe Die andere, längerfristigere Variante sind synthetische Kraftstoffe, auch "Elektrokraftstoffe" genannt, wenn sie auf Wasserstoff basieren, der per Elektrolyse mit überschüssigem Ökostrom erzeugt wird, woraus dann mit CO 2 aus der Luft (z.B. Abgasen von Stahlwerken) flüssige Kraftstoffe entstehen. In China wird statt Ökostrom Kohlestrom verwendet und auf diesem Wege in Großserie synthetischer Diesel (OME) hergestellt, eine kostengünstigere Variante, die in der EU aber nicht opportun erscheint.

Plus Der synthetische Kraftstoff lässt sich gasförmig als Wasserstoff oder E-Gas (Methan) sowie flüssig (als Benzin, Diesel, Kerosin etc.) verwenden. Er hat mehrere Vorteile: Da er mit überschüssigem Ökostrom und CO 2 erzeugt wird, gelten Antriebe damit als CO 2 -neutral, auch wenn es sich um Verbrennungsmotoren handelt. Anderseits verbrennt etwa OME als Dieselersatz praktisch rußfrei, was die Abgasnachbehandlung stark verbilligt. Zudem können diese Kraftstoffe ohne Mehraufwand zugemischt werden und so sofort die Umwelt entlasten.

Minus Der Pferdefuß beim synthetischen Kraftstoff sind die Kosten. Das hängt auch vom hohen Energiebedarf bei der Herstellung ab. Selbst bei extrem effizienten Elektrolyseuren ist der Primärenergiebedarf für diesen Kraftstoff rund doppelt so hoch wie das Ergebnis, so Leonhard. Heißt: Es muss doppelt so viel hineingesteckt werden, wie herauskommt. Selbst wenn der dafür verwendete Ökostrom gratis ist, bleibe dieser Sprit teurer in der Herstellung als fossiler Sprit.

Für Deutschland wird angenommen, dass bis 2050 ein Erzeugerpreis von 2 €/Liter möglich ist, wenn mit Ökostromkosten von 8 Cent/kWh gerechnet wird. In anderen EU-Staaten könnte ein Literpreis von 1,2 € erzielbar sein. Das wäre noch immer doppelt so viel wie der 2050 erwartete Produktionspreis von Benzin und Diesel. Der Wettbewerb könnte hier aber einiges beschleunigen: In Indien ist laut Andreas Lippert, General Electric, bereits jetzt der Solarstrom günstiger als fossile Energie.